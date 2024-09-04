وقادة حماس في لائحة الإتهام هم يحيى السنوار، وإسماعيل هنية الذي قتل في طهران في 31 يوليو الماضي، ومروان عيسى الذي قالت إسرائيل إنها اغتالته في شهر مارس دون تأكيد من حماس، ومحمد المصري،، وخالد مشعل، وعلي بركة.

وقد وجّهت إليهم سبع تهم من بينها "التآمر لتقديم دعم مادي لأعمال إرهابية أسفرت عن وفاة".

وتعليقاً على هذه اللائحة الاتهامية، قال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند في بيان إنّ المتّهمين الستة "موّلوا وقادوا حملة، على مدى عقود، لقتل مواطنين أميركيين وتعريض أمن الولايات المتحدة للخطر".

وتعتبر لائحة الاتهام أول خطوة جنائية تتخذها وزارة العدل لمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن الهجوم.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تأكيد وفاة الرهينة الإسرائيلي الأميركي هيرش غولدبرغ في غزة، الأمر الذي دفع الرئيس جو بايدن وغيره من كبار المسؤولين الأميركيين إلى التعهد بمحاسبة قادة حماس.

وقال مسؤول كبير في الإدارة لـ سي إن إن: "سنفكر في إجراءات أخرى مناسبة"، لكنه رفض الخوض في التفاصيل.

وقال الرئيس الأميركي جو ببايدن خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي تعليقًا على وفاة جولدبرج بولين: "لا تخطئوا، سيدفع قادة حماس ثمن هذه الجرائم".