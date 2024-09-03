وكشفت القيادة عبر بيان نشر على منصة "إكس " أن الفارين، وعددهم 5، هم روسيان وأفغانيان وليبي.

وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية من إلقاء القبض على الروسي عبد الواحد إخوان وعلى الليبي محمد نوح محمد، بينما يستمر البحث عن الروسي تيمور تالبركن عبداش، والأفغانيَيْن شعب محمد العبدلي وعطال خالد زار، بحسب البيان.

ولم تعلق قوات سوريا الديمقراطية على الفور على حادثة الفرار أو إعادة القبض على الفارين.

وقالت القيادة الأميركية إن القبض على خالد أحمد الدندل حصل على في الأول من سبتمبر الجاري.

وقال قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال مايكل إريك كوريلا، إن هناك أكثر من 9000 عنصر من تنظيم داعش في أكثر من 20 منشأة احتجاز تابعة لقوات سوريا الديمقراطية وهو ما يُعَد جيشا بالمعنى الحرفي للتنظيم.

وحذر من أن هروب عدد كبير من عناصر داعش سيشكل خطرا محدقاً على المنطقة وخارجها.