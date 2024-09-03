وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأحد العثور على جثتها، إلى جانب 5 رهائن آخرين، في نفق جنوبي قطاع غزة، وقالت إسرائيل إنهم قتلوا قبل وقت قصير من وصول القوات إليهم.

وفي الفيديو، تحث الرهينة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إبرام صفقة لإطلاق سراحهم، قائلة إنها تخشى أن تموت في الأسر، بينما لم يتضح تاريخ تسجيل المقطع.

وينتهي المقطع الذي أصدرته حماس برسالة تقول: "صفقة تبادل.. حرية وحياة، ضغط عسكري.. موت وفشل"، باللغات العربية والعبرية والإنجليزية.

والإثنين قالت حماس إن الحركة أصدرت منذ يونيو، تعليمات جديدة لحراس الرهائن بشأن كيفية التعامل معهم في حال اقتراب قوات إسرائيلية من مواقع احتجازهم في غزة.

ولم يقدم أبو عبيدة المتحدث باسم الجناح العسكري لحماس تفاصيل عن هذه التعليمات، وقال إن الحركة تحمل إسرائيل المسؤولية عن مقتل الرهائن.

وذكر أن "نتنياهو وجيش الاحتلال وحدهم من يتحملون المسئولية الكاملة عن مقتل الأسرى، بعد تعمدهم تعطيل أي صفقة لتبادل الأسرى لمصالح ضيقة، علاوة على تعمده مقتل العشرات منهم من خلال القصف الجوي المباشر".

وأضاف أن التعليمات الجديدة أعطيت لحراس الرهائن بعد عملية إنقاذ نفذتها إسرائيل في يونيو.

وحررت القوات الإسرائيلية في ذلك الوقت 4 رهائن، في هجوم دام قتل فيه عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي إن الرهائن قتلوا برصاص في مؤخرة الرأس، ووعد بأن تدفع حماس الثمن باهظا.

ولم تفلح حتى الآن مساعي التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويطلق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مقابل الإفراج عن عدد كبير من الفلسطينيين الذين تسجنهم إسرائيل.

وتريد حماس أن ينص أي اتفاق على إنهاء الحرب وإخراج القوات الإسرائيلية من غزة، بينما يقول نتنياهو إن الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا بعد القضاء على الحركة.