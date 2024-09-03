استجابت الحكومة البريطانية لضغوط داخلية وخارجية تتعرض لها، بخصوص علاقتها العسكرية مع إسرائيل التي تشن حربا مدمرة على قطاع غزة منذ نحو 11 شهرا، أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني.