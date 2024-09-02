وذكر أبو عبيدة: "نقول للجميع وبشكل واضح أنه وبعد حادثة النصيرات، صدرت تعليمات جديدة للمكلفين بحراسة الأسرى بخصوص التعامل معهم حال اقتراب جيش الاحتلال من مكان احتجازهم".

وأضاف: "إصرار نتنياهو على تحرير الأسرى من خلال الضغط العسكري بدلا من إبرام صفقة سيعني عودتهم إلى أهلهم داخل توابيت وعلى عوائلهم الاختيار إما قتلى وإما أحياء".

وأشار أبو عبيدة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجيش بلاده "وحدهم من يتحملون المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى بعد تعمدهم تعطيل أي صفقة لتبادل الأسرى لمصالح ضيقة، علاوة على تعمّدهم قتل العشرات منهم من خلال القصف الجوي المباشر".

من جهته، قال نتنياهو، الإثنين، إن مقاتلي حماس "أعدموا" ستة رهائن انتُشلت جثثهم من نفق في قطاع غزة، بإطلاق النار عليهم "في مؤخر الرأس".

وأضاف في مؤتمر صحفي: "هؤلاء القتلة أعدموا ستة من رهائننا، أطلقوا النار عليهم في مؤخر الرأس".

وتابع: "تم إعدام 6 من مختطفينا في غزة بدم بارد.. إسرائيل لن تقبل مذبحة الرهائن الست وحماس ستدفع ثمنا باهظا".