أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، التأكيد على أن "محور فيلادلفيا" مهم لتحقيق الأهداف من الحرب في غزة.
وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي من القدس:
- محور فيلادلفيا في غزة هو شريان الحياة لحماس.
- محور فيلادلفيا مهم لتحقيق أهدافنا من الحرب.
- عندما خرجنا من محور فيلادلفيا تحوّل القطاع لتهديد خطير لإسرائيل مع تدفق السلاح.
- ينبغي لإسرائيل السيطرة على محور فيلادلفيا.
- وجودنا في محور فيلادلفيا قضية سياسية مهمة وليس قضية تكتيكية.
- نعرف أننا سنتعرّض لضغوط دولية كبيرة كما تعرضنا لها في السابق.
- نحن لن ننسحب من محور فيلادلفيا.
- إسرائيل لن تقبل مذبحة الرهائن الست وحماس ستدفع ثمنا باهظا.
- تم إعدام 6 من مختطفينا في غزة بدم بارد.
- كنا قريبين من تحرير المختطفين الستة لكننا لم ننجح في تحريرهم.
- تجب الوحدة في إسرائيل بوجه عدو يريد تدميرنا جميعا.
- نحن وافقنا على المسار الذي عرضه بايدن بشأن صفقة التبادل لكن حماس رفضت.
- يجب أن نبقى موحَّدين ونحن لن نتنازل في القضايا الجوهرية.
- ما بعد الحرب في قطاع غزة نحن من سيدير الأمن وسنمنع التهريب لمنع القتل والخطف.
- يجب أن نغيّر الواقع على الحدود الشمالية وسنفعل ذلك.