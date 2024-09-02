وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي من القدس:

نحن لن ننسحب من محور فيلادلفيا.

نعرف أننا سنتعرّض لضغوط دولية كبيرة كما تعرضنا لها في السابق.

إسرائيل لن تقبل مذبحة الرهائن الست وحماس ستدفع ثمنا باهظا.

تم إعدام 6 من مختطفينا في غزة بدم بارد.

كنا قريبين من تحرير المختطفين الستة لكننا لم ننجح في تحريرهم.

تجب الوحدة في إسرائيل بوجه عدو يريد تدميرنا جميعا.

نحن وافقنا على المسار الذي عرضه بايدن بشأن صفقة التبادل لكن حماس رفضت.

يجب أن نبقى موحَّدين ونحن لن نتنازل في القضايا الجوهرية.

ما بعد الحرب في قطاع غزة نحن من سيدير الأمن وسنمنع التهريب لمنع القتل والخطف.