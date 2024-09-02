وذكر الإعلام الفلسطيني أن قوات الجيش الإسرائيلي تحصار مستشفيي الزكاة وثابث ثابت في طولكرم.

كما أظهرت مقاطع فيديو هجوم الجيش الإسرائيلي على صحفيين بالجرافات والرصاص في مدينة جنين في الضفة.

ونفذت إسرائيل هجوما كبيرا في الضفة الغربية، الأسبوع الماضي، استمر 48 ساعة وأسفر عن مقتل وإصابة فلسطينيين، إلى جانب دمار كبير في البنية التحتية والممتلكات.

وتشهد الضفة الغربية عمليات توغل إسرائيلية منتظمة. لكن من النادر أن تنفذ عملية عسكرية إسرائيلية بشكل متزامن في مدن عدّة وبإسناد جوي، كما حدث منذ الأربعاء.

ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، ازدادت وتيرة أعمال العنف في الضفة الغربية.

وقتل 650 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، حسب الأمم المتحدة. فيما قتل ما لا يقل عن 23 إسرائيليا، بينهم جنود وعناصر شرطة، في هجمات نفذها فلسطينيون أو خلال عمليات عسكرية، وفق بيانات إسرائيلية رسمية.