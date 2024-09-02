وكان رئيس اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي "الهستدروت" قد دعا إلى إضراب عام للضغط على الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن الإسرائيليين الذين لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

من جهتها، قالت جمعية المصنعين الإسرائيلية إنها تدعم تنظيم إضراب، وانتقدت الحكومة لفشلها في إعادة الرهائن على قيد الحياة، وهو ماوصفته الجمعية بأنه "واجب أخلاقي".

بدوره أعلن جهاز خدمات بلدية تل أبيب على صفحته على منصة "فيسبوك" أنه سيشارك في إضراب لنصف يوم تضامنا مع الرهائن وعائلاتهم.

جاء ذلك بعد أن استعادت القوات الإسرائيلية جثث 6 رهائن كانوا محتجزين في غزة.