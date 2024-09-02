وأوضحت أن قبطان سفينة تجارية أبلغ بتعرض سفينته لقصف بمقذوفين مجهولين.

لتعيد الهيئة وتستكمل تقيمها بالقول: "يجري تقييم الأضرار والقبطان يبلغ بوقوع انفجار ثالث على مقربة من السفينة".

ثم أضافت أن السفينة تبحر نحو الميناء التالي ولا إصابات على متنها.

وتشن جماعة الحوثي اليمنية التي تسيطر على الأجزاء الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن والمتحالفة مع إيران هجمات على السفن في المياه قبالة البلاد منذ أشهر تضامنا مع الفلسطينيين، الذين يواجهون حملة عسكرية إسرائيلية شرسة في غزة.