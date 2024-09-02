ونشر التقرير في أعقاب الإعلان عن فتح طريق أيالون الرئيسي السريع في تل أبيب أمام حركة المرور، بعد أن أغلقه المتظاهرون.

ووفقا لتقرير الشرطة، اعتقل المتظاهرون الـ29 بتهمة "الإخلال بالنظام العام ومهاجمة الضباط والشغب بوحشية".

وأصيبت شرطية خلال المواجهات، تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ماذا يحدث؟