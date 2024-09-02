أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، مقتل المشتبه فيه بإطلاق النار الذي وقع في الضفة الغربية المحتلة وأسفر عن مقتل 3 من عناصر الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته حاصرت المشتبه فيه أثناء تخفيه في منزل بمدينة الخليل، مشيرا إلى أنه "تم القضاء عليه في المكان".
وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة قصف الجيش الإسرئيلي المنزل الذي كان يعتقد أن بداخله منفذي العملية في ترقوميا.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أعلنت مقتل 3 إسرائيليين، من الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود، في عملية إطلاق نار في حاجز ترقوميا قرب الخليل، الأحد.
وقالت وسائل الإعلام إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار على عدة مركبات، بما في ذلك سيارة شرطة وحافلة، وقتل 3 عناصر من الشرطة الإسرائيلية، بينما انسحب المسلحون من المكان.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه عثر على السيارة المستخدمة في هجوم حاجز ترقوميا بعد تمكن المنفذين من الفرار.