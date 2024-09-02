وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته حاصرت المشتبه فيه أثناء تخفيه في منزل بمدينة الخليل، مشيرا إلى أنه "تم القضاء عليه في المكان".

وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة قصف الجيش الإسرئيلي المنزل الذي كان يعتقد أن بداخله منفذي العملية في ترقوميا.