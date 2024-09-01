وقال نتنياهو الأحد إنه شعر بالحزن لسماع نبأ مقتل الرهائن.

واتهم حماس بقتلهم "بدم بارد" وقال إن إسرائيل ستحمل الحركة المسلحة المسؤولية. كما اتهم حماس بإحباط جهود وقف إطلاق النار الجارية.

وقال: "من يقتل الرهائن لا يريد اتفاقا".

وتعهد نتنياهو بجعل حماس "تدفع الثمن" بعد مقتل الرهائن في غزة وعناصر الشرطة الثلاثة في الخليل، في وقت سابق الأحد.

وأكد أن إسرائيل لن تتوقف قبل الوصول إلى من قتلوا المحتجزين ومحاسبتهم، وأن حكومته ملتزمون بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المتبقين وضمان أمن إسرائيل.

ويواجه نتنياهو انتقادات في إسرائيلية بسبب المماطلة في محادثات وقف إطلاق النار.