وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "يجب الإشارة إلى أن الرهائن أعدموا من قبل عناصر حماس قبل العثور على جثثهم بوقت قصير".

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن إعدام الرهائن من المحتمل أنه تم قبل يوم أو يومين من وصول الجيش إليهم.

ومن جهته، حمل القيادي في حماس، عزت الرشق، إسرائيل، مسؤولية وفاة الرهائن، وقال إنها "غير راغبة في التوصل إلى اتفاق".

هوية الرهائن

وقال الجيش الإسرائيلي إن الرهائن هم:

كرمل جات (39 سنة).

عيدان يروشالمي (24 سنة).

هيرش غولدبرغ بولين (أميركي الجنسية) (23 سنة).

ألكسندر لوبانوف (32 سنة).

ألموغ ساروسي (26 سنة).

الرقيب أول أوري دانينو (25 سنة).

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صور الرهائن الذين تم العثور على جثثهم.

وأبلغ فريق الرهائن التابع لمديرية القوى العاملة في جيش إسرائيل، المسؤول عن مرافقة عائلات الرهائن، عائلاتهم.