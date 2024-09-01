وقالت وسائل الإعلام إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار على عدة مركبات، بما في ذلك سيارة شرطة وحافلة، وقتل 3 عناصر من الشرطة الإسرائيلية، بينما انسحب المسلحون من المكان.

وقالت إسعافات نجمة داوود الحمراء: "أعقاب إطلاق النار على سيارة تقل 3 ركاب على طريق 35 شرق معبر ترقوميا. قدم مسعفون من نجمة داوود الحمراء العلاج الطبي لثلاثة جرحى، رجل وامرأة يبلغان من العمر حوالي 30 عاما في حالة حرجة ورجل يبلغ من العمر حوالي 50 عاما في حالة خطيرة".

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي بعدها عن مقتل عناصر الشرطة في العملية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه عثر على السيارة المستخدمة في هجوم حاجز ترقوميا بعد تمكن المنفذين من الفرار.

ومن جهتها، أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى اقتحام قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي بلدة إذنا شمال غرب الخليل، بعد عملية إطلاق النار وانسحاب المنفذين.

ومن جهتها أكدت هيئة البث الإسرائيلية فرض طوق أمني على بلدة إذنا غربي الخليل بعد عملية إطلاق النار عند حاجز ترقوميا.