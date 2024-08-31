وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان بثه التلفزيون "نفذت (...) عملية عسكرية استهدفت سفينة غروتون في خليج عدن".

وأضاف أن الهجوم أدى إلى "إصابة السفينة بشكل دقيق ومباشر"، لافتا إلى أن هذا هو الاستهداف الثاني للسفينة "بعد استهدافها في الثالث من آب الحالي".

وفي وقت سابق، أفاد "مركز المعلومات البحرية المشتركة" التابع لقوات بحرية متعددة الجنسيات تضم الولايات المتحدة ودولا أوروبية، بأن السفينة غروتون "استهدفت بصاروخين باليستيين على بعد 130 ميلا بحريا شرق عدن".

وأضاف أن الأول "سقط على مسافة 50 مترا من مقدم السفينة" والثاني "سقط على مسافة 50 مترا من مؤخر السفينة"، مشيرا إلى أن السفينة واصلت مسارها ولم تلحق بها أي أضرار.

وقال المركز إنه "يقدر بأن غروتون استهدفت بسبب قيام سفن أخرى ضمن هيكل شركتها بزيارة الموانئ الإسرائيلية مؤخرا".

ويشن الحوثيون حملة على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها في ما يعتبرونه دعما لقطاع غزة في ظل الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل منذ 7 أكتوبر.