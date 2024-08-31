وقالت المصادر الطبية في غزة إن عدد القتلى الفلسطينيين جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية، منذ 7 أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 40691، بعد مقتل 89 في مناطق مختلفة من القطاع في الساعات الأربع والعشرين المضية.

وأضافت المصادر أن عدد الإصابات خلال الوقت ذاته بلغ 205 إصابات، ما يرفع إجمالي عدد الجرحى في قطاع غزة منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي البري والبحري والجوي على قطاع غزة إلى 94060 جريحا، مع الإشارة إلى أن غالبية القتلى والجرحى هم من الأطفال والنساء.

وفي الضفة الغربية المحتلة، قالت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن الجيش، أن 26 فلسطينيا قتلوا واعتقل نحو 30 آخرين، وذلك خلال العملية العسكرية التي تنفذها القوات الإسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها.

وأكد مصدر في الإسعاف الفلسطيني لسكاي نيوز عربية ورود نداءات من داخل المخيم بوجود قتلى وجرحى داخل مخيم جنين وفي مناطق الاشتباك يصعب عليهم الوصول اليهم.

ونقل مراسلنا عن شهود عيان قولهم إن الجيش الإسرائيلي اقتحم، اليوم السبت، حي الدمج في مخيم جنين واتخذ من السكان دروعا بشرية له.

وأضاف أن الجنود يعمدون إلى الاختفاء خلف هؤلاء المواطنين في مداهمة منازل مخيم جنين.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" استخدام الجيش الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين دروعا بشرية بحي الدمج في مخيم جنين.

وقالت "وفا" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت، ظهر اليوم السبت، عددا من المواطنين، وقامت باستخدامهم دروعا بشرية، بحي الدمج في مخيم جنين.

ومنذ ساعات الفجر، يشهد حي الدمج حصارا كاملا وتدميرا للشوارع والبنية التحتية، إضافة لإطلاق نار كثيف على كل ما يتحرك فيه.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، اليوم السبت، مقتل المواطنين محمد إحسان ياقين مرقة وزهدي نضال أبو عفيفة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الخليل الليلة الماضية.

وأفادت الوزارة، في بيان مقتضب، بأنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية بمقتل المواطنين مرقة وأبو عفيفة، وأن الاحتلال احتجز جثمانيهما.

وذكرت مصادر أمنية، لـ"وفا"، أن الشابين مرقة وأبو عفيفة قتلا قرب "كرمي تسور" و"عتصيون" شمال الخليل، مضيفة أن قوات الاحتلال داهمت منزليهما فجر اليوم، وحققت ميدانيا مع عائلتيهما.

وبمقتل المواطنين مرقة وأبو عفيفة، ترتفع حصيلة القتلى في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 675 قتيلا.