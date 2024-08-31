وأفادت تقارير بأن القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات عسكرية من عدة محاور إلى مدينة جنين ومخيمها، حيث وقعت اشتباكات عنيفة منذ ساعات الصباح، فيما سمعت أصوات انفجارات ضخمة في المخيم.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع حدث أمني صعب بمخيم جنين في الضفة الغربية في وقت تناقلت فيه مواقع التواصل مقاطع فيديو وصور لنقل إصابات لحقت بقوات الجيش الإسرائيلي المهاجمة هناك.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة حضور سيارات إسعاف تابعة للجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث لنقل مصابين من الجنود في المخيم، بحسب روسيا اليوم.

في الأثناء ظهرت مروحيات إسرائيلية من طراز أباتشي تحلق على علو منخفض في سماء مخيم جنين.

ووثقت فيديوهات من داخل مخيم جنين مشاهد لجنود إسرائيليين وهم ينقلون زملاءهم المصابين بعد وقوعهم بكمين.

وكانت القوات الإسرائيلية واصلت، اليوم السبت، عدوانها على جنين ومخيمها لليوم الرابع على التوالي.

وقال محافظ جنين كمال أبو الرب لسكاي نيوز عربية "طالبنا الجانب الإسرائيلي بوقف إطلاق نار إنساني لمدة ساعتين"، مضيفا أن وقف إطلاق النار الإنساني "لمدة ساعتين يوميا في النهار ليتسنى لسكان المخيم المحاصرين التزود بالغذاء والماء والجانب الاسرائيلي لم يرد حتى الان".

وتابع قائلا "سكان المخيم يعانون من نقص في الغذاء والدواء وحليب الأطفال والتدمير في داخل المخيم شرس وعنيف جدا".

وأفاد مراسلنا بأن الجيش الإسرائيلي حاصر منزلا في حي الدمج بمخيم جنين وأطلق عليه قذائف، واندلعت اشتباكات مسلحة فيه وفي حي مهيوب والجابريات.