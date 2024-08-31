وقال مراسلنا إن 3 أشخاص أصيبوا بجروح بالغة ومتوسطة، في انفجار مركبة في محطة وقود بمستوطنة غوش عتصيون جنوب بيت لحم.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الانفجار وقع عند تقاطع الكتلة داخل سيارة في محطة الوقود.

وأضافت أن القوات الأمنية تتواجد في المكان للوقوف على تفاصيل الانفجار.

وذكر الجيش الإسرائيلي في تقييم أولي: "أن انفجار السيارة عند مفترق عتصيون عملية فاشلة، عندما لاحظ المنفذ أن سيارته بدأت تحترق، حاول مهاجمة عمال المحطة لكن حراس الأمن قتلوه".

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن انفجار السيارة بغوش عتصيون كان لاستدراج القوات وعند وصولها، أطلق مسلح النار عليها.

وفي الأثناء، تسلل مسلح فلسطيني إلى مستوطنة كرمي تسور جنوب بيت لحم حيث قام بدهس حارس المستوطنة وباشر بإطلاق النار والاشتباك مع قوات الأمن الإسرائيلي واعلن عن قتل المنفذ بعد الاشتباك معه.

وقالت وسائل إعلام محلية إن العملية أسفرت عن إصابة 3 مستوطنين، من بينهم الحارس.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه طُلب من المستوطنين القاطنين في كرمي تسور قرب الخليل التزام المنازل خشية وجود مسلحين إضافيين.