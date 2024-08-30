وذكرت مسؤولو صحة فلسطينيون أن قوات إسرائيلية قتلت ثلاثة فلسطينيين في شمال الضفة الغربية المحتلة، الجمعة.

كما قال الجيش الإسرائيلي إن قواته تعرفت على القيادي بحماس في جنين وسيم كاظم وقتلته بينما كان يقود سيارته، بينما حاول اثنان آخران في السيارة - حددهما الجيش أيضا على أنهما من المسلحين - الفرار، وقتلتهما القوات في غارة جوية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الثلاثة قتلوا في بلدة الزبابدة جنوب مدينة جنين، لكنها لم تؤكد هوياتهم بعد.

وتقول إسرائيل إن عمليتها في شمال الضفة الغربية، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا، معظمهم تقريبا من المسلحين، منذ مساء الثلاثاء، تهدف إلى منع الهجمات.

ويأتي التصعيد بالضفة في الوقت الذي لا يزال فيه القتال محتدما بين القوات الإسرائيلية ومسلحي حماس في قطاع غزة، منذ ما يقرب من 11شهرا، إلى جانب تصاعد حدة الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن أكثر من 650 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب.

في السياق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري للعملية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأصدر بيانا في وقت متأخر الخميس دعا فيه الحكومة إلى حماية المدنيين.القوات الإسرائيلية تقتل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية

كما عبرت الحكومة البريطانية، الجمعة، عن "قلقها البالغ" إزاء العملية الإسرائيلية في الضفة الغربية وشددت على ضرورة وقف التصعيد.

من جهتها، اعتبرت فرنسا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة "تفاقم جو عدم استقرار وعنف غير مسبوق"، معربة عن "قلقها البالغ" إزاء تدهور الوضع العام في الأراضي الفلسطينية.