ونفى مصدر أمني مسؤول ما تم تداوله بوسائل الإعلام الإسرائيلية حول وقوع حادث طعن لأحد مواطنيها بمدينة طابا بجنوب سيناء.

وأوضح أن حقيقة الواقعة هي حدوث مشاجرة بين عامل بأحد الفنادق وعدد من السائحين من عرب 48 بسبب محاولتهم الحصول على خدمات من الفندق دون مقابل.

وتابع: "أسفرت المشاجرة عن إصابة العامل بإصابات بالغة الخطورة وكذا ثلاثة عاملين مصريين آخرين وإصابة 3 من السائحين عرب 48 وتم نقل الجميع للمستشفى لتلقي العلاج".

وباشرت الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها.

هذا ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن شهود عيان قولهم: "لا يوجد قتلى أو جرحى وما جرى مشاجرة بين بعض العاملين في أحد فنادق طابا وعدد من السائحين".