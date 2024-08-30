وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته استطاعت تدمير 6 أنفاق بطول حوالي 6 كيلومترات خلال العملية الأخيرة في خان يونس ودير البلح.

وأعلن الجيش في بيانه أنه بإمكان سكان الأحياء القريبة من شارع صلاح الدين في دير البلح العودة إليها، بينما سمح بالمقابل بعودة سكان أحياء حمد والجلاء والقرارة في وسط خان يونس بالعودة إليها بعد أن تراجعت منها الدبابات وأعادت انتشارها قرب الشريط الحدودي شرقا.

واعتبر الجيش الإسرائيلي أن المناطق التي انسحب منها في مواصي خان يونس سيتم مواءمتها مجددا لتكون ضمن المنطقة التي يعتبرها إنساني.

هذا وقد أكد مراسلنا في قطاع غزة بتراجع الدبابات الإسرائيلية نحو شرقي دير البلح، فيما أعادت انتشارها شرقي خان يونس وأخلت تجمعات قريبة من شارع صلاح الدين.

يأتي ذلك في وقت كشفت فيه طواقم الدفاع المدني في غزة عن انتشال جثامين 10 ضحايا من مناطق الانسحاب في خان يونس، بينما كشفت عودة بعض السكان إلى مناطق انسحاب القوات الإسرائيلية في خان يونس ودير البلح عن دمار واسع في المباني السكنية والبنية التحية والطرقات العامة، وسط مخاوف فلسطينية من تجدد الهجمات الاسرائيلية على تلك المناطق في حال ورود أي معلومات استخباراتية للجيش الإسرائيلي عن تجدد النشاط العسكري لحماس أو فصائل اخرى في هذه المناطق.