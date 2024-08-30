وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن ثلاثة أشخاص قتلوا في غارة لطائرة بدون طيار على سيارة في بلدة الزبابدة في منطقة جنين.

وأشارت وكالة "وفا" الفلسطينية، إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي، تواصل عملياتها في جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي.

وأجرى الجيش الإسرائيلي عمليات تفتيش واحتجاز للأهالي في الحي الشرقي من جنين.

كما داهمت قواته عدة منازل في محيط مسجد خالد بن الوليد في الحي، وأخضعت مواطنين لتحقيق ميداني، واعتقلت عددا منهم.

وواصلت الجرافات الإسرائيلية تجريف الشوارع والبنية التحتية في المدينة والمخيم، محدثة دمارا كبيرا.

وتعاني مناطق واسعة من جنين والمخيم من انقطاع المياه بسبب تدمير خطوط المياه الرئيسية، إضافة لانقطاع التيار الكهربائي عن عدة حارات في المخيم بعد إطلاق القوات الإسرائيلية النار على مولدات الكهرباء الرئيسية.