وعندما طُلب منها وصف أهدافها في اليوم الأول إذا فازت، لم تذكر هاريس أي خطوات محددة، لكنها كررت تركيزها على تعزيز الاقتصاد.

وكان لملف حرب غزة مكانا في مقابلة هاريس، التي ظهر بها أيضا حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز المرشح لمنصب نائب الرئيس.

وكانت هذه أبرز تصريحات هاريس خلال المقابلة:

لن أعدل سياسة الرئيس جو بايدن بشأن الدعم العسكري لإسرائيل.

إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، لكن كيف تقوم بذلك أمر مهم.

علينا التوصل إلى اتفاق لوقف حرب غزة. يجب أن تنتهي هذه الحرب، ويجب أن نتوصل إلى اتفاق لإخراج الرهائن.

التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة سيفتح المجال أمام تحولات كثيرة في المنطقة.

إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس أمر ضروري لأن الكثير من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا.

سأسعى للتوصل إلى تحقيق مبدأ حل الدولتين في حال فوزي بالرئاسة.