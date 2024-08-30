وأضافت أن الرجلين، الخاضعين بالفعل لعقوبة تجميد أصولهما بموجب صلاحيات قوانين مكافحة الإرهاب المحلية، لن يمكنهما بموجب القرار الجديد أيضا دخول بريطانيا.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن "حظر السفر جزء من الجهود المستمرة لحماية سلامة الاقتصاد البريطاني من تهديدات تمويل الإرهاب".

وفرضت عقوبات على عياش في مارس من هذا العام بتهمة توفير الدعم المالي لشبكة إعلامية، قالت الحكومة إنها "تدعم حركة حماس وتروج للإرهاب".

وحظرت بريطانيا حركة حماس عام 2021، وبموجب قانون الإرهاب، فإن أي شخص يعبر عن دعمه للجماعة أو يرفع علمها أو يجري ترتيبات لاجتماعاتها يعد مخالفا للقانون.

وأصدرت قناة "غزة الآن" التي يديرها عياش بيانا، الخميس، تقول فيها إن العقوبات أتت بعد أن كشفت القناة "فساد الحكومة البريطانية ومشاركتها في حرب الإبادة في غزة".

ودانت القناة ما اعتبرته "الإرهاب الذي تمارسه بريطانيا ضد الشبكات الإعلامية الفلسطينيية والصحفيين الفلسطينيين".

وأشارت إلى أن عياش "فقد كل أفراد عائلته في حرب غزة بسبب التحريض المستمر ضده وضد قناة غزة الآن".

كما فرضت لندن عقوبات على ناظم أحمد في أبريل 2023 للاشتباه في تورطه في تمويل حزب الله المتحالف مع إيران، وفرضت عليه الولايات المتحدة أيضا عقوبات عام 2019.

ووفقا لبيان صادر عن الحكومة البريطانية العام الماضي، يمتلك أحمد مجموعة فنية واسعة النطاق في المملكة المتحدة، ويدير أعمالا مع العديد من الفنانين والمعارض الفنية وبيوت المزادات في بريطانيا.