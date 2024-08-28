وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "في الأسابيع الأخيرة، عمل اللواء 16 في الممر الأوسط لقطاع غزة تحت قيادة الفرقة 252. وقد تمكنت القوات حتى الآن من القضاء على العشرات من الإرهابيين وتفكيك المئات من البنية التحتية الإرهابية".

وأضاف: "قامت وحدة الهندسة في القيادة الجنوبية ووحدة ياهالوم وقوات اللواء بالعثور على نفق هجومي بطول حوالي 3 كيلومترات وقامت بتفتيشه وتدميره".

وتابع: "في عملية -الجرف الصامد- عام 2014، تم تدمير جزء من طريق النفق. على مر السنين، حاولت حماس ترميم مسار الأنفاق وتشغيله. النفق الذي تم تدميره في هذا الوقت لم يعبر الحدود".

وأسفرت الحرب حتى الآن عن مقتل أكثر من 40500 في قطاع غزة، وفقا لوزارة الصحة في غزة، كما دمرت مساحات شاسعة منه.

وتقول وكالات الإغاثة الإنسانية إن أغلب السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة نزحوا عدة مرات ويواجهون نقصا حادا في الغذاء والدواء.