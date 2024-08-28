ويظهر الفيديو دمارا واسعا في البنية التحتية والمركبات وممتلكات الأهالي بالحي الشرقي بجنين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، خلال الساعات الماضية، شن عملية عسكرية موسّعة في مدينتي جنين وطولكرم شمالي الضفة الغربية سقط خلالها حتى اللحظة عشرين قتيلا وجريحا.

هذه العملية العسكرية تعد الأكبر منذ بداية حرب غزة، إذ تتم تحت غطاء جوي كامل خاصة بالطائرات المسيرة، وبمشاركة قوات من الشاباك وحرس الحدود.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن ما يحدث في شمال الضفة الغربية هو الوقت المناسب لاقتلاع ما سموه جذور الإرهاب من الضفة.

وقالت حركة حماس إن العملية العسكرية الموسعة للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية هي محاولة لتنفيذ مخططات حكومة المتطرفين، وتوسيع الحرب القائمة في قطاع غزة.

واعتبرت الحركة في بيان أن "التصعيد في الضفة نتيجة طبيعية للصمت الدولي المريب عن انتهاكات إسرائيل الصارخة لكافة القوانين الدولية، واستهدافها المتعمّد للمدنيين العزل".