وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن القوات الإسرائيلية "ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 41 شهيدًا و113 إصابة" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليوم الثلاثاء إن حصيلة العدوان الإسرائيلي بذلك "ارتفعت إلى 40476 شهيدا و93647 جريحا" منذ السابع من أكتوبر.

وأشارت الوزاري إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، ارتفع عدد القتلى منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى صباح اليوم الثلاثاء إلى 650 شهيدا، بينهم 147 طفلا، وبمن فيهم أولئك الذين أعلن عن مقتلهم صباح اليوم.

وعلى الجانب الآخر، قالت قناة "كان" العبرية إن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب تجاوز الـ700 قتيل بين ضابط وجندي.

وأوضحت القناة أنه في الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب، أي بين 7 و26 أكتوبر، قتل 326 عنصرا من الجيش الإسرائيلي.

ومنذ بداية العملية البرية في 27 أكتوبر قتل في قطاع غزة وحده ما يصل إلى 337 جنديا، وهم من تمت الموافقة على نشر أسمائهم.