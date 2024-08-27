وكان شهود عيان أكدوا إصابة الأربعة بالرصاص الحي، ثم أفادت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل أحدهم بعد تعرضه لإصابات خطيرة جدا.

كما أصيب العشرات بالاختناق خلال هجوم المستوطنين المتطرفين المسلحين على وادي رحال، حسب الشهود ومصادر محلية.

وأفاد حمدي زيادة رئيس المجلس القروي لوادي رحال، أن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين قرب مدرسة الذكور، وسط إطلاق الرصاص الحي، مما أدى لإصابة 4 مواطنين في أطرافهم السفلية، نقلوا على إثرها إلى المستشفى.

وأضاف زيادة أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية لتأمين الحماية للمستوطنين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه الفلسطينيين، مما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، تصاعدا في العنف منذ أكثر من عام، لكن الوضع تدهور منذ اندلعت حرب غزة في أكتوبر من العام الماضي.

وقتل منذ ذلك الوقت في الضفة ما لا يقل عن 640 فلسطينيا برصاص المستوطنين والقوات الإسرائيلية، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" استنادا إلى بيانات رسمية فلسطينية، بينما قتل ما لا يقل عن 19 إسرائيليا من بينهم جنود في هجمات فلسطينية خلال الفترة نفسها، وفقا لأرقام إسرائيلية رسمية.