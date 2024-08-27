جاء ذلك في تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وشدد الوزيران، في اتصال هاتفي في سياق عملية التنسيق والتشاور المستمرة، أن التوصل لوقف فوري لإطلاق النار هو الخطوة الأولى نحو خفض التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، والذي قد يقود إلى حرب إقليمية.

وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي دعم الأردن للجهود التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة، للتوصل لصفقة تبادل تضمن وقفا دائما لإطلاق النار تضمن النفاذ الإنساني وتتيح إدخال مساعدات إنسانية وطبية كافية ودون قيود إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية والصحية فيه.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية بأن الوزيرين "بحثا التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وحذرا من خطورة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات في القدس، وشددا على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات".

ووفقا لبيان المتحدث باسم الخارجية المصرية: "أدان الوزيران بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، حول إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي، وتحريضا مرفوضا يتطلب موقفا دوليا واضحا بإدانته والتصدي له. وعبر الوزيران عن رفض بلادهما المطلق لهذه السياسات المتطرفة التي تعمل على تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها عبر سياسة فرض الأمر الواقع".

كما أكدا وقوف مصر والأردن إلى جانب لبنان وأمنه واستقراره وسيادته، وشددا على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن 1701.

وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزيرين، المصري بدر عبد العاطي، والأردني الصفدي، شددا أيضا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي ومؤسساته، لاسيما مجلس الأمن، لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتنفيذ حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية.