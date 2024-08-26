وأضاف أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى حرب أوسع نطاقا.

وقال سوليفان أيضا في مؤتمر صحفي، إن إدارة بايدن على اتصال مستمر مع إسرائيل بشأن الوضع الحالي مع حزب الله اللبناني.

وتأتي تصريحات المسؤول الأميركي بعدما قال مصدران أمنيان مصريان، الأحد، إن المحادثات التي جرت بشأن غزة في القاهرة انتهت من دون التوصل إلى اتفاق، وإن وفدي إسرائيل وحماس غادرا العاصمة المصرية.

وأوضح المصدران، وفق "رويترز"، أن إسرائيل وحماس لم توافقا على العديد من الحلول التي قدمها الوسطاء، وهم مصر وقطر والولايات المتحدة.

وفشلت جولات مفاوضات سابقة عدة في إنهاء الحرب في غزة، التي تقترب من إتمام عام وقتل خلالها أكثر من 40 ألف فلسطيني وفق مصادر طبية في القطاع.