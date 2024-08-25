أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد تعديلا حكوميا، الأحد، شمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية، أبرزها وزارة الخارجية التي أسندت لمحمد علي النفطي، والدفاع التي تولاها خالد السهلي.