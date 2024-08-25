وأفادت مصادر عليمة بأن وفدا من حركة حماس برئاسة خليل الحية سيكون قريبا من مكان الاجتماعات.

وتأتي هذه المفاوضات وسط توقعات بأن تكون هذه الجولة محورية لوقف الهجمات الإسرائيلية في غزة، حيث تعمل واشنطن بشكل مكثف مع الوسطاء الإقليميين لمناقشة مقترحات إضافية لسد الفجوات الكبيرة بين مواقف إسرائيل وحماس.

وتركز المناقشات بشكل خاص على آليات التنفيذ لضمان استمرارية أي اتفاق يتم التوصل إليه.

ويعتمد نجاح هذه الجولة بشكل كبير على قدرة واشنطن على الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقبول بالشروط المطروحة.

وفي حال نجحت هذه الجهود، فقد يتم الإعلان عن اتفاق لوقف الحرب في غزة.