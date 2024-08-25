كما لفت مصدر أمني إسرائيلي للقناة بأن "حزب الله لم يتمكن من إصابة أي هدف عسكري أو استراتيجي وسط إسرائيل".

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن أحد المصادر "سقوط قذيفتين في مركز للجيش اللبناني في علما الشعب دون وقوع إصابات".

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الأحد، أن شن هجوم بالطائرات الحربية ضد أهداف لحزب الله في عملية استباقية بتوجيه من الاستخبارات.

وأوضح الجيش في بيان له أن: "نحو 100 طائرة حربية هاجمت ودمرت آلاف المنصات التابعة لحزب الله التي كانت على أهبة إطلاق صواريخ نحو شمالي إسرائيل ووسطها".

وصف حزب الله، الأحد، إعلان إسرائيل شن هجوم استباقي ضد منصاته في لبنان وإحباط هجومه بالادعاءات الفارغة.

وقال الحزب في بيان: "ادعاءات إسرائيل حول العمل الاستباقي وتعطيلها لهجومنا مجرد ‏ادعاءات فارغة تتنافى مع وقائع الميدان".