وتم خلال الاجتماع بحث الوضع في الجنوب والخدمات الطارئة على الصعد الصحية والإيوائية والتموينية والغذائية والمحروقات وجهوزية خلايا الطوارئ في المناطق، إضافة إلى نتائج الاتصالات مع المنظمات الدولية المعنية وهيئات المجتمع الأهلي الشريكة في تنفيذ خطة الطوارئ.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الحكومة أنه "يجري سلسلة من الاتصالات مع أصدقاء لبنان لوقف التصعيد".

واعتبر ميقاتي أن "المطلوب هو وقف العدوان الإسرائيلي أولاً، وتطبيق القرار 1701.

كما أكد "موقف لبنان دعمه للجهود الدولية التي يمكن أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة".

وشارك في الاجتماع الوزراء عبدالله بو حبيب وهنري خوري وفراس أبيض وناصر ياسين وأمين سلام وعلي حمية ووليد فياض، ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى.

وشنت إسرائيل غارات جوية مكثفة في جنوب لبنان، في وقت مبكر من صباح الأحد، فيما قالت إنها ضربة استباقية ضد حزب الله، بينما قالت الجماعة المسلحة إنها أطلقت مئات الصواريخ والطائرات المسيرة للانتقام لمقتل أحد كبار قادتها الشهر الماضي.