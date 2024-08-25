وأضاف الجيش في بيان: "من أجل أزحة مصادر الخطر هاجم الجيش الإسرائيلي في الساعة الأخيرة، مواقع إطلاق تابعة لحزب الله في عدة مناطق في جنوب لبنان".



وتابع: "رصدت قوات الفرقة 91 مجموعة من مقاتلي الحزب في منطقة الخيام بجنوبي لبنان، وفي عملية إغلاق الدائرة بسرعة، قامت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي بمهاجمتها".

وأعلنت مصادر لبنانية، الأحد، مقتل شخص بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في الحي الغربي من بلدة "الخيام" جنوبي لبنان.

وقالت حركة أمل في بيان على منصة "إكس"، إن المستهدف يدعى أيمن كامل إدريس من بلدة الخيام ومن مواليد عام 1989.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة اللبنانية، بسقوط قتيلين في غارة إسرائيلية على بلدة الطيري جنوبي لبنان.



وأعلن حزب الله اللبناني صباح الأحد، الانتهاء من "المرحلة الأولى" من هجماته على إسرائيل "بنجاح كامل"، وذلك في أعقاب شن الجيش الإسرائيلي هجوما واسعا في لبنان.

وقال الحزب في بيان إن المرحلة الأولى تشمل "استهداف الثكنات والمواقع الإسرائيلية تسهيلا لعبور المسيّرات الهجومية باتجاه ‏هدفها المنشود ‏في عمق الكيان، وقد عبرت المسيّرات كما هو مقرر".