قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الأحد، إن إسرائيل ستواصل سياسة اغتيال قادة حزب الله، وتوجيه الضربات له بهدف إبعاده عن الحدود وضمان عودة سكان الشمال الإسرائيلي للمناطق التي كانوا فيها.