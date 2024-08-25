التصريحات الإسرائيلية عقب الهجوم جاءت في إطار التأكيد على أهمية تجنب التصعيد الإقليمي وعدم الرغبة في وقوع حرب شاملة.

حزب الله اللبناني أعلن صباح الأحد، الانتهاء من "المرحلة الأولى" من هجماته على إسرائيل "بنجاح كامل"، وذلك في أعقاب شن الجيش الإسرائيلي هجوما واسعا في لبنان.

وقال الحزب في بيان إن المرحلة الأولى تشمل "استهداف الثكنات والمواقع الإسرائيلية تسهيلا لعبور المسيّرات الهجومية باتجاه ‏هدفها المنشود ‏في عمق الكيان، وقد عبرت المسيّرات كما هو مقرر".

محرر الشؤون الإسرائيلية في "سكاي نيوز عربية" نضال كناعنة تحدث عن مؤشرات في الداخل الإسرائيلي قد تؤكد ما جاء في التصريحات الإسرائيلية قائلا:

أعلن قبل قليل أن الوفد الإسرائيلي المفاوض سيتوجه للقاهرة رغم كل التوترات.

هذا مؤشر ربما إلى أن الأمور من جهة إسرائيل قد تذهب إلى الهدوء، لا يوجد هنا خطر حرب شاملة على الأقل.

إسرائيل سترسل رئيس الموساد والشاباك إلى القاهرة، وهذا لم يكن ليحدث لو أن إسرائيل تتوقع حربا شاملا.

اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية في إسرائيل استمر لنحو ساعة ونصف، لم يكن مطولا كما عهدنا في السباق.

اتخاذ القرار بهذه الهجمة كان من نصيب نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان.