وقال الحزب في بيان: "ادعاءات إسرائيل حول العمل الاستباقي وتعطيلها لهجومنا مجرد ‏ادعاءات فارغة تتنافى مع وقائع الميدان".

وأضاف: "تم إطلاق جميع المسيرات الهجومية في الأوقات المحددة لها ومن جميع مرابضها ‏وعبرت ‏الحدود اللبنانية الفلسطينية باتجاه الهدف المنشود ومن مسارات متعددة، وبالتالي تكون عمليتنا العسكرية لهذا ‏اليوم قد تمت وأنجزت".

وأردف: "إن ادعاءات العدو حول العمل الاستباقي الذي قام به والاستهدافات التي حققها وتعطيله لهجوم ‏المقاومة هي ‏ادعاءات فارغة وتتنافى مع وقائع الميدان وسيتم تفنيدها في خطاب للأمين العام ‏لحزب الله ‏حسن نصر الله لاحقا هذا اليوم".

وتابع الحزب: "الهجوم على إسرائيل استهدف مواقع وثكنات ومنصات القبة الحديدية".

واشار إلى أن "عدد صواريخ الكاتيوشا التي أطلقت على إسرائيل تجاوزت 320 صاروخا".

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الأحد، شن عملية استباقية على حزب الله مؤكدا في بيان أن: "نحو 100 طائرة حربية هاجمت ودمرت آلاف المنصات التابعة لحزب الله التي كانت على أهبة إطلاق صواريخ نحو شمالي إسرائيل ووسطها".

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية التي استهدفت مواقع في جنوبي لبنان، تمت بتوجيه من القيادة الشمالية وهيئة الاستخبارات الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه جرى استهداف أكثر من 40 منطقة إطلاق.

كان المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري قد قال صباح الأحد، إن "الجيش يواصل إحباط الهجمات التي يخطط لها حزب الله على البلاد".

وقال المتحدث في المؤتمر: "قبل فترة قصيرة، اكتشفنا استعدادات حزب الله لإطلاق الصواريخ والقذائف على إسرائيل. بعد ذلك نهاجم بشكل استباقي لإزالة التهديد لمواطني إسرائيل".