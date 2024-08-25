فقد قال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بهجومها على لبنان.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "إسرائيل تعمل بمفردها ضد حزب الله"، لكن "بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة".

كما تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مع نظيره الأميركي لويد أوستن، وقال له: "هاجمنا لبنان لإزالة تهديد فوري ضد إسرائيل. نتابع ما يحدث هناك ومصممون على استخدام كل الوسائل المتاحة لنا لحماية مواطنينا"، وفق "واللا".

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الأميركية أن أوستن "تحدث مع وزير الدفاع الإسرائيلي لمناقشة الدفاع عن إسرائيل ضد هجمات حزب الله".

وأضاف البيان: "أكد أوستن على التزام الولايات المتحدة الراسخ بالدفاع عن إسرائيل ضد أي هجمات من إيران وشركائها ووكلائها بالمنطقة".

أما البيت الأبيض فقد أعلن أن الرئيس الأميركي جو بايدن يتابع الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله عن كثب، ويتواصل مع فريقه للأمن القومي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي شون سافيت في بيان، إنه "بتوجيه من بايدن يتواصل المسؤولون الأميركيون الكبار بشكل مستمر مع نظرائهم الإسرائيليين"، مضيفا: "سنواصل دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وسنواصل العمل للحفاظ على الاستقرار الإقليمي".

وحسب موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، قال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إنه على مدار الـ48 ساعة الماضية، حصلت الولايات المتحدة وإسرائيل على معلومات استخباراتية أظهرت أن حزب الله يستعد لشن هجوم في وقت قريب.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ضربات على صواريخ بعيدة المدى، كان حزب الله يستعد لإطلاقها على إسرائيل.

كما قال مسؤول إسرائيلي كبير لـ"أكسيوس"، إن الولايات المتحدة أُبلغت مسبقا بالضربة.