وكان مصدر عسكري إسرائيلي قد قال لسكاي نيوز عربية إن الحدود مع لبنان ستتغير، ولن تعود الى ما كانت عليه قبل الحرب الدائرة حاليا.

من جانبه قال الباحث والكاتب السياسي إبراهيم بيرم إن إسرائيل تضغط على لبنان وتعلن رفض معادلة عودة الوضع إلى ما قبل 8 أكتوبر.

وأضاف بيرم لقناة سكاي نيوز عربية أن المفاوضات حول غزة جعلت الإسرائيليين يتحدثون عن أن معركتها انتهت ويجب تركيز الضغوط على الجبهة الشمالية.

وأوضح أن "إسرائيل تبعث برسائل تفيد بأن اجتياح لبنان عسكريا سيكون قريبا وقد ترافق ذلك مع تصريحات من مسؤولين لبنانيين بنفس المعنى، لكني أعتقد أن هذا الأمر هو من قبيل التويل في الوقت الحالي وليس هناك اجتياحا".

وأكد بيرم أن إسرائيل تصعد لإثبات أن زمام المبادرة بيدها، ولو حدثت تسوية في غزة ستظل مسألة الحدود اللبنانية الإسرائيلية عالقة.

كما كشف عن استمرار الجدل داخل إسرائيل بشأن المهجرين من مستوطنات الشمال تجاه العمق الإسرائيلي.

وفيما يتعلق بحزب الله قال إبراهيم إن الحزب لا يريد الانجرار لما يعتبره فخا إسرائيليا يتمثل في الحرب الواسعة التي لم يهيئ نفسه لها، فيما تسعى تل أبيب لجر المنطقة نحو حرب إقليمية واسعة، لافتا إلى أن المعركة في الضفة الغربية لم تنته بعد.

من جانبه قال رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين إن إسرائيل تتحين الفرصة للذهاب بحرب على إيران وهو ما يفسر تأخير الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران وكذلك القيادي في حزب الله فؤاد شكر في لبنان.

وأضاف الأمين لسكاي نيوز عربية أن: