وأضافت أن الطائرات الإسرائيلية قصفت عدة مناطق غرب وشرق ووسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لمقتل 11 مواطنا.

وانتشلت فرق الإنقاذ والدفاع المدني 3 قتلى في مدينة رفح.

وأضافت أن العشرات من القتلى والجرحى مازالوا تحت الأنقاض لم تستطع طواقم الإنقاذ الوصول لهم حتى اللحظة.

ووسط القطاع، قصفت الطائرات الإسرائيلية أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات، ما أدى لمقتل 3 مواطنين على الأقل وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر محلية، بأن الطائرات استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة أبو عريف شرق دير البلح، ما أدى لمقتل عدة مواطنين.

وأضافت أن الطائرات الإسرائيلية المسيرة أطلقت النار على خيام النازحين شرق دير البلح، ما أدى لاستشهاد مواطن واحد وإصابة 5 آخرين.

وقصف مدفعية الجيش الإسرائيلي منطقة حكر الجامع بدير البلح، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 40265 والإصابات إلى 93144 منذ بدء الهجوم الاسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر 2023.