وقالت الوكالة إن 15 آخرين على الأقل أصيبوا بجروح في الهجمات.

وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 40265 والإصابات إلى 93144 منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع فيالسابع من أكتوبر.

وعلى وقع استمرار العمليات الإسرائيلية في القطاع قال موقع "أكسيوس" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل طلب الرئيس الأميركي جو بايدن بانسحاب جزئي من محور فيلادلفيا جنوبي قطاع غزة، وذلك خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن حتى تتقدم المفاوضات.

هذا وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس بايدن إجراء اتصالات هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بشكل منفصل ناقش خلالها آخر آخر تطورات جولة المفاوضات بشأن الهدنة في غزة.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة المصرية أن الرئيس السيسي وبايدن أكدا أهمية التزام الأطراف المعنية بتذليل العقبات وإبداء المرونة لإتمام الاتفاق.

وشدد السيسي على أن التوصل لاتفاق فوري لوقف إطلاق النار يكتسب أهمية فائقة لإنهاء حالة التصعيد وتجنب توسع نطاق الصراع .