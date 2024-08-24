وأعلن حزب الله مقتل 7 من عناصره خلال ضربات إسرائيلية مركزة في حصيلة وصفت بأنها الأعلى منذ بدء التصعيد، في حين تحدثت وسائل إعلام عن إطلاق مئة صاروخ باتجاه شمال إسرائيل.

غارات واستهدافات إسرائيلية متتالية شنها الجيش الإسرائيلي تنقلت من طير حرفا، وعيتا الجبل وميس الجبل وعيترون إلى معركة في صور وغيرها من المناطق الجنوبية اللبنانية ما أدى إلى مقتل عدد كبير من عناصر حزب الله في أقل من 24 ساعة.

حزب الله نفذ من جانبه، عمليات عدة باتجاه الشمال الإسرائيلي كان أعنفها تلك التي استهدفت قاعدة ميرون الجوية التي دمرت بحسب الحزب التجهيزات التجسسية في مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات ‏في القاعدة.

كما استهدف موقع المالكية والسماقة وخربة ماعر ورويسات العلم وتجمعاً لجنود إسرائيليين في محيط تلة الخزّان.

ويأخذ إطلاق صليات صاروخية الحيز الأكبر من عمليات الحزب.

تكثيف عمليات متبادلة ينعكس مزيداً من النزوح والقتلى على الجانبين وسط انتظار رد حزب الله على مقتل الرجل العسكري الأول فؤاد شكر.

وحذر مسؤول في الجيش الإسرائيلي من أن ارتكاب الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أي خطأ وشنّ هجوم غير متناسب، ستتاح لإسرائيل الفرصةُ لشن حرب من شأنها أن تغيّر الواقع في شمالها، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن الجيش سيوجّه ضربة قاسية للبنان، بعد أن تعرضت منطقتا الجليل والجولان لإطلاق نار مستمر منذ أشهر.