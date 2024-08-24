وقال الحوثيون الذين يتلقون دعما من إيران، الخميس، إنهم هاجموا ناقلة النفط "سونيون" في البحر الأحمر، التي غادرها طاقمها.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها منصات إعلامية تابعة للحوثي، كرة لهب عملاقة تخرج من السفينة من جراء تعرضها للهجوم.

وتهاجم الجماعة السفن في البحر الأحمر وبحر العرب، تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان نقله التلفزيون، إن الجماعة استهدفت "سفينة سونيون النفطية التابعة لشركة تتعامل مع العدو الإسرائيلي، وانتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الجمعة، أنها تلقت تقارير عن رصد 3 حرائق على متن السفينة، التي "يبدو أنها تنجرف".

وقالت المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر (أسبيديس)، الخميس، إن الناقلة التي تحمل 150 ألف طن من النفط الخام، تمثل الآن خطرا بيئيا.

والناقلة "سونيون" هي ثالث سفينة تديرها شركة "دلتا تانكرز" ومقرها أثينا، تتعرض لهجوم في البحر الأحمر هذا الشهر.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن الهجوم أدى إلى تعطل المحركات.

وقال مصدر أمني بحري لـ"رويترز"، الخميس، إن السفينة متوقفة بين اليمن وإريتريا.