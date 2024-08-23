وتسلم الدعوة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، لدى استقبال وزارة الخارجية سعود بن سعد العتيبي، نائب رئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الإمارات.

وستقام بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمعارض والمؤتمرات بالمملكة العربية السعودية مبادرة مستقبل الاستثمار 2024 وذلك من 29 وحتى 31 من شهر أكتوبر المقبل.

وتعد مبادرة مستقبل الاستثمار منصة عالمية تجمع القادة وأصحاب الرؤى والمبتكرين من جميع أنحاء العالم من أجل استكشاف مستقبل الاستثمار العالمي.