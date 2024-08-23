تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات دعوة موجهة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، لحضور النسخة الثامنة من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2024 في مدينة الرياض.
وتسلم الدعوة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، لدى استقبال وزارة الخارجية سعود بن سعد العتيبي، نائب رئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الإمارات.
وستقام بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمعارض والمؤتمرات بالمملكة العربية السعودية مبادرة مستقبل الاستثمار 2024 وذلك من 29 وحتى 31 من شهر أكتوبر المقبل.
وتعد مبادرة مستقبل الاستثمار منصة عالمية تجمع القادة وأصحاب الرؤى والمبتكرين من جميع أنحاء العالم من أجل استكشاف مستقبل الاستثمار العالمي.