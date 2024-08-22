ووقع تبادل إطلاق النار وسط جمع كبير من الأشخاص قرب حاجز تفتيش تابع للجيش، وعلى إثره تم اعتقال ستة من أفراد "الحشد الشعبي" المتورطين بالحادث، حسبما قال مسؤول بوزارة الداخلية.

وأوضح المسؤول رافضا الكشف عن اسمه لوكالة "فرانس برس" أن الحادث وقع في كربلاء على بعد خمسة كيلومترات من المدينة القديمة.

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات وقوع الاشتباكات بين الجيش العراقي والفصيل المسلح مع أصوات إطلاق النار ووسط حالة من الذعر بين الناس.

واندلع الاشتباك عندما حاولت أربع مركبات من الحشد عبور حاجز تفتيش للجيش، على طريق مخصص للمشاة ومغلق أمام حركة السيارات، بحسب مسؤول وزارة الداخلية.

ومنع الجنود الآليات من المرور، وأطلق الطرفان النار في الهواء، بحسب المصدر نفسه، موضحا أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

وحتى بعد أن تم دمج الحشد الشعبي ضمن قوات الأمن العراقية تحت قيادة رئيس الوزراء، تحدث بين الحين والآخر توترات ومناوشات بين عناصر من الحشد ومؤسسات أمنية أخرى، حتى في بغداد أحيانا.