وأضافت المصادر أن السلطة الفلسطينية طلبت من إسرائيل والولايات المتحدة عدم عرقلة زيارة محمود عباس لغزة وتأمين مسارها.

ووفقا لمصادر سكاي نيوز عربية فقد تضمنت الرسالة طلب انسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة والوقف الفوري للحرب

وأكدت مصادر إسرائيلية غير رسمية تؤكد أن إسرائيل لن تسمح بزيارة عباس لقطاع غزة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر، مساء الأربعاء، مرسوما رئاسيا بتشكيل لجنة للتحضير للذهاب إلى قطاع غزة.

ونص المرسوم، على "البدء بإجراء الترتيبات اللازمة لتوجه رئيس الدولة وأعضاء القيادة الفلسطينية إلى غزة".

وأشار إلى أن الهدف من ذلك "وقف العدوان المتواصل على المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، والانسحاب الكامل والفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد على أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على أراضي الدولة كاملة، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية".