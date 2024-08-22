وقال رئيس المفوضية الوطنية لإدارة الانتخابات، أحمد باتشيريت، للصحافيين، إنّ "الانتخابات التشريعية والمحلية والبلدية ستجري في 29 ديسمبر 2024".

وأضاف أنّ "سلسلة الانتخابات المقبلة تكتسي أهمية كبيرة لأنها ستسمح لنا بطيّ صفحة المرحلة الانتقالية بشكل نهائي".

وفي 6 مايو جرت انتخابات رئاسية فاز بها محمد إدريس ديبي بنسبة 61% من الأصوات.

وجرت آخر انتخابات لمجلس الأمة في 2011. وكان مقرراً تجديد المجلس في 2015 قبل أن يتم تمديده بموجب قانون دستوري، ثم يرجأ الموعد لاحقاً بسبب التهديد الإرهابي، وبعدها بسبب الصعوبات المالية، ثم جائحة كوفيد، وأخيراً بسبب المرحلة الانتقالية.