وكان غالانت يتحدث من مقر عسكري أنشأه الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا جنوبي غزة، على الحدود مع مصر.

وقال: "لقد هزم الجيش الإسرائيلي لواء رفح التابعة لحماس".

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "الشيء الأكثر أهمية هو أن نتذكر ما أهداف الحرب، سواء فيما يتعلق بحماس أو المختطفين".

واستطرد غالانت: "الآن ننظر إلى الشمال"، في إشارة إلى جبهة الصراع مع حزب الله اللبناني، المشتعلة توازيا مع حرب غزة.

عشرات القتلى