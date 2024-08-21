تفصيلا، قال الجيش الإسرائيلي إن على "كل السكان والنازحين المتواجدين في بلوكات 129, 130 في حارات المحطة ودير البلح جنوباً، من شارع صلاح الدين وحتى الشارع المحدد على الخريطة" الإخلاء الفوري غربا.

وقال إنه "سوف يعمل بقوة ضد المنظمات الإرهابية في تلك المنطقة"، مشيرا إلى أن المناطق المذكورة "تعتبر منطقة قتال خطيرة".

وبعد أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة صدر بيان عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، جاء فيه "الجيش الإسرائيلي يُمعن بشكل مقصود بخنق 1.7 مليون مدني فلسطيني وحشرهم في مساحة ضيقة لا تتجاوز عُشر مساحة قطاع غزة".

قتلى بقصف إسرائيلي

في الأثناء ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الطيران الإسرائيلي نفذ غارة على محيط مدرسة أبو نويرة في بلدة عبسان شرقي مدينة خان يونس.

وقالت إن 3 فلسطينيين قتلوا وسقط عدد من الجرحى في قصف منزل بمخيم النصيرات، كما سقط قتلى وجرحى بغارة على منزل بحي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وقتل فلسطينيون جراء قصف الطيران الإسرائيلي لمدرسة صلاح الدين بمدينة غزة.

كما أصيب عدد آخر في قصف مدفعية إسرائيلية منطقة آل "سمور" في بني سهيلا شرق خان يونس.

وأفاد مراسلنا بسقوط قتلى وجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت مرتين مدرسة صلاح الدين، التي تأوي نازحين في مدينة غزة،



وقال جهاز الدفاع المدني في غزة إن شخصين قتلا وأصيب 15، منهم 10 أطفال، نتيجة القصف الإسرائيلي على مدرسة "صلاح الدين".

ارتفاع عدد الضحايا

وكانت وزارة الصحة في غزة، قالت في تقريرها الإحصائي اليوم إن حصيلة الحرب في قطاع غزة ارتفعت إلى 40223 قتيلا.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة، المستمرة منذ أكثر من 10 أشهر، بلغت 40223 قتيلا على الأقل.

وقالت الوزارة في بيان إنها أحصت بين من نقل إلى المستشفيات "50 شهيدًا.. خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة" حتى صباح الأربعاء.

وأشارت إلى أن عدد الجرحى الإجمالي "بلغ 92981 إصابة منذ السابع من أكتوبر".